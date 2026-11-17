Affin hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.060 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.26 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 1.19 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch