Affin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Affin hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.060 MYR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1.78 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch