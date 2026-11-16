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16.11.2026 17:04:49

Affäre des früheren Nvidia-Chefs: Trump: "Niemand hat bewiesen, dass sie eine Spionin ist"

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US-Geheimdienste verdächtigen die Geschäftsfrau Alice Huang, für China spioniert zu haben. Vor allem seine aussereheliche Beziehung zu der Chinesin führt zum Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang. Doch offenbar kann sich Präsident Trump dessen Rückkehr an die Unternehmensspitze gut vorstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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Long 6.0645 12.19 162946909
Long 8.6057 8.75 152378277
Long 20.5212 1.57 163012452
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.022 10.89 163012410
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Long 5 16.65 116116852
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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11:20 NVIDIA Buy UBS AG
13.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

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Short 16’169.46 13.86 SAP7BU
Short 16’771.92 8.91 S9BPVU
SMI-Kurs: 15’192.58 16.11.2026 17:31:52
Long 14’593.33 19.37 SNC6BU
Long 14’290.30 13.99 S215BU
Long 13’666.17 8.91 SQBO7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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