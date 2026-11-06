Afcons Infrastructure vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Afcons Infrastructure äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.12 INR gegenüber 2.85 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11.82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 26.35 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 29.88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch