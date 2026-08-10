Afcons Infrastructure öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Afcons Infrastructure hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.82 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.74 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 26.71 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.70 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch