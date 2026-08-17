Afcom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Afcom hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14.16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10.89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.76 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Afcom 1.19 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch