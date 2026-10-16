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16.10.2026 06:37:00
AFC-HD AMS Life Science stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AFC-HD AMS Life Science liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AFC-HD AMS Life Science die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AFC-HD AMS Life Science 2.56 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 9.05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.92 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 82.89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 102.98 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.11 Prozent auf 34.32 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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