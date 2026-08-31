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31.08.2026 06:37:00
Af Gruppen Asa (A) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Af Gruppen Asa (A) hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.99 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.49 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 9.05 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.81 Milliarden NOK umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2.87 NOK sowie einem Umsatz von 8.97 Milliarden NOK in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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