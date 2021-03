AEVIS VICTORIA verkauft Anteil an Swiss Medical Network an US-Investoren - Aktie springt hoch

Swiss Medical Network werde dabei mit 1,7 Milliarden Franken bewertet, teilte die im Spital- und Hotelgeschäft tätige Gruppe am Donnerstag mit.

Der Schritt stehe im Einklang mit der Strategie, AEVIS VICTORIA stärker als Beteiligungsgesellschaft auszurichten, erklärte das Unternehmen. Nach dieser ersten Öffnung für private Investoren werde AEVIS schon bald "einen gezielten Prozess zur Optimierung und Ergänzung des Aktionärskreises" von Swiss Medical Network einleiten.

Die private Klinikgruppe betreibt insgesamt 22 Spitäler in 13 Kantonen mit mehr als 3'800 Mitarbeitenden und 2'500 Belegärzten.

MPT und AEVIS VICTORIA kennen sich gut. Bereits vor zwei Jahren hatten die Amerikaner AEVIS einen Anteil von 50 Prozent an der Firma Infracore abgekauft. Diese ist auf Schweizer Immobilien im Gesundheitsmarkt spezialisiert.

Die Papiere von AEVIS VICTORIA zeigen sich am Donnerstag sehr fest und gewinnen an der SIX zeitweise 2,96 Prozent auf 13,90 Franken hinzu.

