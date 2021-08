AEVIS VICTORIA übernimmt Mehrheit am Hôpital du Jura Bernois

Swiss Medical Network wird mit 52 Prozent der Anteile Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Die HJB wird ab dem 1. September 2021 voll konsolidiert.

Der Kanton Bern behält 48 Prozent am Hôpital du Jura Bernois, teilte die im Spital- und Hotelgeschäft tätige Gruppe am Montag nach Börsenschluss mit. AEVIS VICTORIA verpflichte sich gleichzeitig, die Projekte von HJB in St-Imier, Moutier und im Arc Jurassien zu unterstützen und weiterzuführen. Dabei seien Investitionen von mehr als 25 Millionen Franken geplant.

Freiburg (awp)