AEVIS VICTORIA schliesst konzernweite Refinanzierung ab - Aktie stabil

Diese sei Teil laufender Bemühungen zur Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur, teilte der im Gesundheits- und Immobilienbereich tätige Beteiligungskonzern am Montag mit.

Zusammen mit einer Reduktion konsolidierter Verbindlichkeiten um über 100 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2025 rechnet der Konzern nun mit einer "erheblichen" Senkung der Fremdkapital- und Finanzaufwendungen. Auf Jahresbasis werden Zinsersparnisse "im hohen einstelligen Millionenbereich" erwartet. Zudem führten die Massnahmen zu einer Verlängerung und stärkeren Diversifizierung des Fälligkeitsprofils der Verbindlichkeiten.

Neue Finanzierungen auf Holding- und Immobilienebene

Auf Holdingebene wurde den Angaben zufolge eine neue syndizierte Finanzierungsfazilität vereinbart. Dadurch verbessere sich die finanzielle Flexibilität sowie das Liquiditätsprofil des Konzerns, heisst es.

Im Immobilienbereich refinanzierte Aevis eine im Jahr 2020 aufgenommene Zwischenfinanzierung zur Akquisition mehrerer Hotelimmobilien. Diese sei durch langfristige, klassische Hypothekenfinanzierungen ersetzt worden, was die Bilanzstabilität stärke. Zudem sicherte sich das Unternehmen eine neue Finanzierungsfazilität für das im Luxussegment positionierte Boutique-Hotel L'Oscar in London.

Die AEVIS VICTORIA-Aktie notiert an der SIX zeitweise unbewegt bei 13,60 Franken.

jl/ra

Freiburg (awp)