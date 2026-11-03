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03.11.2026 07:00:03
AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network verlängert syndizierten Kredit über CHF 150 Mio.
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AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Finanzierung
Pressemitteilung
Freiburg, 3. November 2026
AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network verlängert syndizierten Kredit über CHF 150 Mio.
AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Swiss Medical Network SA mit einem Konsortium aus neun Schweizer Banken unter der Führung der UBS Switzerland AG als Arrangeur und Agent eine Vereinbarung zur Verlängerung ihres syndizierten Kredits über CHF 150 Mio. unterzeichnet hat.
Die Fälligkeit der Kreditfazilität, ursprünglich auf den 25. April 2027 festgelegt, wurde auf den 25. April 2028 verschoben, mit der Option auf eine weitere Verlängerung um ein Jahr. Die übrigen Konditionen bleiben unverändert.
Dank der verbesserten Rentabilität und der Reduktion der Nettoverschuldung profitiert Swiss Medical Network zudem seit dem 30. September 2026 von einer Senkung der anwendbaren Kreditmarge um 100 Basispunkte. Die Marge ist an das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA gekoppelt.
«Die vorzeitige Verlängerung dieser Kreditfazilität durch das gesamte Bankenkonsortium bestätigt das Vertrauen der Banken in die operative und finanzielle Entwicklung von Swiss Medical Network», erklärt Michel Keusch, CFO von AEVIS.
Weitere Informationen:
Über Swiss Medical Network
Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
Ende der Medienmitteilungen
2426830 03.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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