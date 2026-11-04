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04.11.2026 07:00:03

AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network Holding verbessert Profitabilität weiter: EBITDAR steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 17.3%, EBITDA um 41.0%

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AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network Holding verbessert Profitabilität weiter: EBITDAR steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 17.3%, EBITDA um 41.0%

04.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Pressemitteilung

Freiburg, 4. November 2026

AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network Holding verbessert Profitabilität weiter: EBITDAR steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 17.3%, EBITDA um 41.0%

Swiss Medical Network Holding, eine Tochtergesellschaft der AEVIS VICTORIA SA, bestätigt in den ersten neun Monaten 2026 die im ersten Halbjahr verzeichnete Verbesserung der Profitabilität. Der Gesamtumsatz stieg um 11.3% auf CHF 804.2 Mio., der Nettoumsatz um 1.2% auf CHF 620.9 Mio. Das EBITDAR stieg um 17.3% auf CHF 113.8 Mio., entsprechend einer Marge von 18.3% (Vorjahresperiode: 15.8%). Das EBITDA stieg um 41.0% auf CHF 41.6 Mio. Das EBIT verbesserte sich um CHF 7.8 Mio. auf CHF -5.3 Mio.

Der Anstieg des Gesamtumsatzes spiegelt hauptsächlich die im Jahr 2025 eingeführte Darstellung der Honorare unabhängiger Ärzte wider. Ohne Berücksichtigung der Erstkonsolidierung von Radiologia Ticino per 1. Januar 2026 wuchs der Nettoumsatz organisch um 0.5% (ohne die Auswirkungen der Verlagerung der Privatklinik Lindberg um 1.6%). Die Verbesserung der Profitabilität ist im Wesentlichen organisch: Auf organischer Basis nahmen das EBITDAR und das EBITDA um 15.6% bzw. 36.1% zu.

Der operative Cashflow des Segments Healthcare erreichte CHF 55.1 Mio., verglichen mit CHF 42.4 Mio. in der Vorjahresperiode (+30.1%).

Spitalnetzwerk: EBITDAR-Marge über 21%
Der Gesamtumsatz der Division Spitäler stieg um 12.2% auf CHF 632.9 Mio. Der Nettoumsatz ging leicht um 0.5% auf CHF 466.3 Mio. zurück (ohne die Auswirkungen der Verlagerung der Privatklinik Lindberg +0.8%). Das EBITDAR erhöhte sich um 11.5% auf CHF 99.7 Mio., wobei sich die Marge auf 21.4% verbesserte (2025: 19.1%). Das EBITDA stieg um 22.0% auf CHF 42.7 Mio.; die Marge beträgt 9.2%, verglichen mit 7.5% im Vorjahreszeitraum. Das EBIT ist mit CHF 1.3 Mio. wieder positiv (2025: CHF -1.9 Mio.).

Die Verlagerung der medizinischen Aktivitäten der Privatklinik Lindberg in die Privatklinik Bethanien in Zürich und in die Privatklinik Belair in Schaffhausen ist abgeschlossen. Das Kantonsspital Winterthur hat die Räumlichkeiten am 1. Oktober 2026 übernommen. Die Umstrukturierung wird sich im Geschäftsjahr 2027 in vollem Umfang auf das Ergebnis auswirken.

Ambulante und primärmedizinische Aktivitäten: Stabilisierung
Der Nettoumsatz der ambulanten und primärmedizinischen Aktivitäten stieg um 5.2% auf CHF 80.0 Mio. Davon entfallen CHF 4.4 Mio. auf die seit 1. Januar 2026 konsolidierte Radiologia Ticino. Das EBITDAR legte um 34.3% auf CHF 6.9 Mio. zu, entsprechend einer Marge von 8.7% (2025: 6.8%). Der Verlust auf EBITDA-Stufe verringerte sich auf CHF 2.8 Mio. (2025: CHF -4.4 Mio.). Ohne Berücksichtigung von Radiologia Ticino stieg das EBITDAR um 3.0%.

Finanzierung und Ausblick
Die kontinuierliche Verbesserung der Profitabilität in den ersten neun Monaten und die eingeleiteten Restrukturierungsmassnahmen bilden eine solide Grundlage für den Rest des Geschäftsjahres 2026 und für das Jahr 2027.

Swiss Medical Network hat seinen syndizierten Kredit über CHF 150 Mio. bis zum 25. April 2028 verlängert und hat die Option, ihn um ein weiteres Jahr zu verlängern. Zudem gilt seit dem 30. September 2026 eine um 100 Basispunkte tiefere Finanzierungsmarge.

Swiss Medical Network setzt die Umsetzung seiner Strategie der integrierten Gesundheitsversorgung fort. Diese führt Spitäler, ambulante und primärmedizinische Einrichtungen sowie Versicherungspartner in regionalen Gesundheitsnetzwerken zusammen. Gleichzeitig wird der Gesundheitsplan VIVA weiterentwickelt.

Weitere Informationen
Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich
Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15 

Über Swiss Medical Network
Swiss Medical Network ist eine der beiden führenden privaten Klinik- und Spitalgruppen der Schweiz. Mit einem schweizweiten Netzwerk von 19 Kliniken und Spitälern, 80 ambulanten Zentren und 22 Augenkliniken, deckt die Gruppe ein umfassendes medizinisches Spektrum ab und bietet Patienten und Patientinnen Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung in 16 Kantonen. Swiss Medical Network ist ein Pionier der integrierten Versorgung. Mit dem VIVA-Gesundheitsplan und regionalen Versorgungsnetzen fördert die Gruppe eine koordinierte und patientenzentrierte Behandlung und setzt damit neue Standards in der Schweizer Gesundheitsversorgung. Die Swiss Medical Network Holding ist mehrheitlich im Besitz der AEVIS VICTORIA SA, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist.www.swissmedical.net  

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com


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2427854  04.11.2026 CET/CEST

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