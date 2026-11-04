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04.11.2026 07:00:03
AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network Holding verbessert Profitabilität weiter: EBITDAR steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 17.3%, EBITDA um 41.0%
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AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Pressemitteilung
Freiburg, 4. November 2026
AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network Holding verbessert Profitabilität weiter: EBITDAR steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 17.3%, EBITDA um 41.0%
Swiss Medical Network Holding, eine Tochtergesellschaft der AEVIS VICTORIA SA, bestätigt in den ersten neun Monaten 2026 die im ersten Halbjahr verzeichnete Verbesserung der Profitabilität. Der Gesamtumsatz stieg um 11.3% auf CHF 804.2 Mio., der Nettoumsatz um 1.2% auf CHF 620.9 Mio. Das EBITDAR stieg um 17.3% auf CHF 113.8 Mio., entsprechend einer Marge von 18.3% (Vorjahresperiode: 15.8%). Das EBITDA stieg um 41.0% auf CHF 41.6 Mio. Das EBIT verbesserte sich um CHF 7.8 Mio. auf CHF -5.3 Mio.
Der Anstieg des Gesamtumsatzes spiegelt hauptsächlich die im Jahr 2025 eingeführte Darstellung der Honorare unabhängiger Ärzte wider. Ohne Berücksichtigung der Erstkonsolidierung von Radiologia Ticino per 1. Januar 2026 wuchs der Nettoumsatz organisch um 0.5% (ohne die Auswirkungen der Verlagerung der Privatklinik Lindberg um 1.6%). Die Verbesserung der Profitabilität ist im Wesentlichen organisch: Auf organischer Basis nahmen das EBITDAR und das EBITDA um 15.6% bzw. 36.1% zu.
Der operative Cashflow des Segments Healthcare erreichte CHF 55.1 Mio., verglichen mit CHF 42.4 Mio. in der Vorjahresperiode (+30.1%).
Spitalnetzwerk: EBITDAR-Marge über 21%
Die Verlagerung der medizinischen Aktivitäten der Privatklinik Lindberg in die Privatklinik Bethanien in Zürich und in die Privatklinik Belair in Schaffhausen ist abgeschlossen. Das Kantonsspital Winterthur hat die Räumlichkeiten am 1. Oktober 2026 übernommen. Die Umstrukturierung wird sich im Geschäftsjahr 2027 in vollem Umfang auf das Ergebnis auswirken.
Ambulante und primärmedizinische Aktivitäten: Stabilisierung
Finanzierung und Ausblick
Swiss Medical Network setzt die Umsetzung seiner Strategie der integrierten Gesundheitsversorgung fort. Diese führt Spitäler, ambulante und primärmedizinische Einrichtungen sowie Versicherungspartner in regionalen Gesundheitsnetzwerken zusammen. Gleichzeitig wird der Gesundheitsplan VIVA weiterentwickelt.
Weitere Informationen:
Über Swiss Medical Network
Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
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Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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AEVIS VICTORIA am 04.11.2026
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