AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
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12.10.2026 17:40:04
AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network geht im Tessin eine Partnerschaft mit PHOENIX Pharma Switzerland ein
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AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Partnerschaft
Medienmitteilung
Freiburg, 12. Oktober 2026
AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network geht im Tessin eine Partnerschaft mit PHOENIX Pharma Switzerland ein
AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Swiss Medical Network eine Partnerschaft mit PHOENIX Pharma Switzerland eingeht. Die BENU-Apotheken im Tessin werden in Rete Sant'Anna integriert, das integrierte Versorgungsnetz von Swiss Medical Network, das seit Januar 2025 im Kanton tätig ist.
VIVA-Versicherte im Tessin können sich ab sofort direkt an eine BENU-Apotheke wenden, wenn sie eine Erstberatung sowie Dienstleistungen in den Bereichen Prävention, Impfungen, Raucherentwöhnung und Überwachung der korrekten Medikamenteneinnahme in Anspruch nehmen möchten. Dies erfolgt in Abstimmung mit ihrem Hausarzt, der weiterhin die zentrale Ansprechperson im Behandlungsprozess bleibt.
Rete Sant'Anna vereint die medizinischen Zentren Centromedico, angeschlossene Haus- und Fachärzte sowie die Spitäler von Swiss Medical Network. Die BENU-Apotheken bieten einen zusätzlichen Zugang zum Versorgungsnetz.
«Diese Partnerschaft mit einem Apothekennetz stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie der integrierten Versorgung dar. Gleichzeitig stärkt sie die Nähe zu den Patienten und die Koordination der Versorgung zu deren Gunsten», erklärt Fabrice Zumbrunnen, CEO von AEVIS.
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