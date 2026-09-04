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AEVIS VICTORIA SA: Platzierung von zwei Aktienblöcken zu je 500’000 Aktien bei einem langfristig orientierten institutionellen Investor



04.09.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Freiburg, 4. September 2026

AEVIS VICTORIA SA: Platzierung von zwei Aktienblöcken zu je 500’000 Aktien bei einem langfristig orientierten institutionellen Investor

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt die Platzierung von zwei Aktienblöcken zu je 500’000 Aktien, insgesamt 1’000’000 Aktien entsprechend rund 1.4% des Aktienkapitals, bei einem langfristig orientierten institutionellen Fonds bekannt. Die Transaktionen wurden am 3. September 2026 zu einem Kurs von CHF 12.40 pro Aktie und einem Gesamtwert von CHF 12.4 Millionen börslich abgewickelt.

Die platzierten Aktien stammen von einem ehemaligen Mitglied sowie einem nicht-exekutiven Mitglied des Verwaltungsrats von AEVIS VICTORIA, dessen Mandat mit der nächsten Generalversammlung endet. Die Platzierungen setzen die von den Referenzaktionären eingeleitete Diversifizierung der Aktionärsbasis fort und gewährleisten einen geordneten Übergang dieser Beteiligungen an einen langfristig orientierten institutionellen Investor, ohne Druck auf den Markt auszuüben.

«Nach dem kürzlich erfolgten Einstieg eines Family Office in unseren Aktionärskreis bestätigt der Einstieg eines langfristig orientierten institutionellen Investors das Interesse der Investoren an AEVIS und ihrem Beteiligungsportfolio im Bereich der Dienstleistungen für Menschen», erklärt Fabrice Zumbrunnen, CEO von AEVIS.

Die Transaktion beinhaltet keine Ausgabe neuer Aktien und hat keinen Verwässerungseffekt für die bestehenden Aktionäre.

Für weitere Informationen

AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.