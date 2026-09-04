AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.09.2026 07:00:03
AEVIS VICTORIA SA: Platzierung von zwei Aktienblöcken zu je 500’000 Aktien bei einem langfristig orientierten institutionellen Investor
|
AEVIS VICTORIA SA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Freiburg, 4. September 2026
AEVIS VICTORIA SA: Platzierung von zwei Aktienblöcken zu je 500’000 Aktien bei einem langfristig orientierten institutionellen Investor
AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt die Platzierung von zwei Aktienblöcken zu je 500’000 Aktien, insgesamt 1’000’000 Aktien entsprechend rund 1.4% des Aktienkapitals, bei einem langfristig orientierten institutionellen Fonds bekannt. Die Transaktionen wurden am 3. September 2026 zu einem Kurs von CHF 12.40 pro Aktie und einem Gesamtwert von CHF 12.4 Millionen börslich abgewickelt.
Die platzierten Aktien stammen von einem ehemaligen Mitglied sowie einem nicht-exekutiven Mitglied des Verwaltungsrats von AEVIS VICTORIA, dessen Mandat mit der nächsten Generalversammlung endet. Die Platzierungen setzen die von den Referenzaktionären eingeleitete Diversifizierung der Aktionärsbasis fort und gewährleisten einen geordneten Übergang dieser Beteiligungen an einen langfristig orientierten institutionellen Investor, ohne Druck auf den Markt auszuüben.
«Nach dem kürzlich erfolgten Einstieg eines Family Office in unseren Aktionärskreis bestätigt der Einstieg eines langfristig orientierten institutionellen Investors das Interesse der Investoren an AEVIS und ihrem Beteiligungsportfolio im Bereich der Dienstleistungen für Menschen», erklärt Fabrice Zumbrunnen, CEO von AEVIS.
Die Transaktion beinhaltet keine Ausgabe neuer Aktien und hat keinen Verwässerungseffekt für die bestehenden Aktionäre.
Für weitere Informationen
Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
Ende der Medienmitteilungen
2393632 04.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen gewinnen
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag geht es an den Börsen in Asien nach oben.