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05.11.2026 07:00:09

AEVIS VICTORIA SA: Anhaltendes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2026

AEVIS VICTORIA
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AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
AEVIS VICTORIA SA: Anhaltendes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2026

05.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Freiburg, 5. November 2026

AEVIS VICTORIA SA: Anhaltendes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2026

Konsolidierter Bruttoumsatz um 8.2% gestiegen (organisch +7.7%), getragen vom Gesundheitsbereich. Nettoumsatz stabil bei CHF 789.4 Mio., auf vergleichbarer Basis +0.6%.

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte AEVIS VICTORIA SA einen konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 972.7 Mio. (9M 2025: CHF 899.2 Mio.), was einer Zunahme von 8.2% entspricht. Der Nettoumsatz, die massgebliche Kennzahl der Gruppe, belief sich auf CHF 789.4 Mio. (9M 2025: CHF 789.9 Mio.) und blieb damit stabil (-0.1%). Bereinigt um Konsolidierungskreiseffekte und die 2025 verbuchten Wohnungsverkäufe in Zermatt stieg er um 0.6%.

Der Anstieg des Bruttoumsatzes ist hauptsächlich auf den Ausweis der Honorare der Belegärztinnen und Belegärzte von Swiss Medical Network zurückzuführen. Diese werden im Bruttoumsatz erfasst und anschliessend als Drittleistungen weitergegeben; sie beliefen sich auf CHF 183.3 Mio. (9M 2025: CHF 109.3 Mio.). Der Nettoumsatz, der diese Honorare nicht enthält, ist die massgebliche Kennzahl der Gruppe.

Gesundheit: solides Wachstum und Integration von Radiologia Ticino
Swiss Medical Network mit 18 Kliniken und Spitälern sowie 80 ambulanten Zentren erzielte einen Bruttoumsatz von CHF 804.2 Mio. (9M 2025: CHF 722.6 Mio.), ein Plus von 11.3% (organisch +10.7%). Der Nettoumsatz stieg um 1.2% auf CHF 620.9 Mio. (9M 2025: CHF 613.3 Mio.). Auf konstanter Konsolidierungsbasis, d. h. ohne die seit dem 1. Januar 2026 konsolidierte Radiologia Ticino, betrug das Wachstum 0.5%, ohne die Auswirkungen der Restrukturierung der Privatklinik Lindberg 1.6%.

Der Spitalbereich erzielte einen Bruttoumsatz von CHF 632.9 Mio. (+12.2%) und einen Nettoumsatz von CHF 466.3 Mio., was einem leichten Rückgang von 0.5 % entspricht (+0.8% ohne Privatklinik Lindberg). Der ambulante Bereich verzeichnete einen Bruttoumsatz von CHF 91.6 Mio. (+6.2%) und einen Nettoumsatz von CHF 80.0 Mio. (+5.2%), wovon CHF 4.4 Mio. auf Radiologia Ticino entfallen.

Die Verlagerung der medizinischen Tätigkeiten der Privatklinik Lindberg in die Privatkliniken Bethanien (Zürich) und Belair (Schaffhausen) ist abgeschlossen; das Kantonsspital Winterthur hat die Räumlichkeiten per 1. Oktober 2026 übernommen. Die positiven Effekte dieser Massnahme werden ab dem Geschäftsjahr 2027 voll zum Tragen kommen. Die kontinuierliche Verbesserung der Rentabilität in den ersten neun Monaten bildet zusammen mit den umgesetzten Restrukturierungsmassnahmen eine solide Basis für den Rest des Geschäftsjahres 2026 und für 2027.

Hotellerie: höhere Durchschnittspreise und Beschleunigung gegen Ende der Periode
MRH Switzerland AG, die von Michel Reybier Hospitality geführte Hotelsparte der Gruppe, erzielte einen Umsatz von CHF 159.5 Mio. (9M 2025: CHF 157.4 Mio.), ein vollständig organisches Plus von 1.3%. Der durchschnittliche Zimmerpreis stieg um 5.4 % auf CHF 607 und der Ertrag pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 5.1% auf CHF 348, bei einer nahezu stabilen Zimmerauslastung von 57.4%. Gegen Ende der Periode hat sich die Dynamik deutlich beschleunigt: Im September stieg der Umsatz um 9.2%.

Immobilien: Mieteinnahmen um 12.2 % gestiegen
Swiss Hotel Properties SA erzielte einen Umsatz von CHF 29.5 Mio. (9M 2025: CHF 36.1 Mio.). Der Rückgang ist auf die Vergleichsbasis zurückzuführen, die Gewinne von CHF 10.1 Mio. aus dem Verkauf von Wohnungen in Zermatt enthielt (2026: CHF 0.3 Mio.). Die Mieteinnahmen stiegen um 12.2% auf CHF 29.2 Mio.

Für weitere Informationen
Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich
Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.


Ende der Adhoc-Mitteilung

2428694  05.11.2026 CET/CEST

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