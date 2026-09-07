AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Swiss Medical Network verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 deutlich



07.09.2026 / 07:00 CET/CEST





Pressemitteilung

Freiburg, 7. September 2026

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Swiss Medical Network verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 deutlich

EBITDAR stieg um 18.8% und EBITDA um 32.6%; weitere Ergebnisverbesserungen werden als Folge fortlaufender Restrukturierungen erwartet

Swiss Medical Network Holding SA, die Healthcare-Beteiligung der Investmentgesellschaft AEVIS VICTORIA SA («AEVIS»), verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Das EBITDAR stieg um 18.8% auf CHF 94.0 Mio. und das EBITDA um 32.6% auf CHF 46.0 Mio., was auf anhaltende operative Verbesserungen im gesamten Netzwerk sowie auf den Ausbau der ambulanten und primären Gesundheitsversorgung zurückgeht.

Der Gesamtumsatz des Segments Healthcare stieg in den ersten sechs Monaten 2026 um 12.4% auf CHF 563.5 Mio., verglichen mit CHF 501.4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Wie bereits im Rahmen der Ergebnisse des ersten Quartals mitgeteilt, spiegelt der Anstieg des ausgewiesenen Gesamtumsatzes hauptsächlich die im Jahr 2025 eingeführte geänderte Darstellung der Honorare unabhängiger Ärzte wider. Der Nettoumsatz, der ein aussagekräftigeres Mass für die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung darstellt, stieg um 2.1% auf CHF 435.0 Mio. Organisch stieg der Nettoumsatz um 1.4%.

Die Profitabilität entwickelte sich deutlich schneller als der Umsatz. Das EBITDAR stieg um 18.8% auf CHF 94.0 Mio., entsprechend einer Marge von 21.6%, verglichen mit CHF 79.2 Mio. und 18.6% im ersten Halbjahr 2025. Das EBITDA stieg um 32.6% auf CHF 46.0 Mio., wobei die Marge von 8.1% im Vorjahr auf 10.6% anstieg. Das EBIT hat sich mit CHF 15.1 Mio. mehr als verdoppelt, verglichen mit CHF 6.3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Auf organischer Basis nahmen das EBITDAR und das EBITDA um 17.5% bzw. 30.0% zu.

Starke Entwicklung des Spitalnetzwerks

Die Division Spitäler trug weiterhin massgeblich zur Verbesserung bei. Der Gesamtumsatz der Spitalaktivitäten stieg um 13.5% auf CHF 447.6 Mio. Der Nettoumsatz erreichte CHF 330.3 Mio., was einem Anstieg um 0.6% entspricht. Das EBITDAR erhöhte sich um 13.4% auf CHF 82.9 Mio., wobei sich die Marge von 22.3% auf 25.1% verbesserte. Das EBITDA stieg um 21.0% auf CHF 44.9 Mio.; die Marge beträgt 13.6%, verglichen mit 11.3% im ersten Halbjahr 2025.

In diesen Ergebnissen sind die negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Privatklinik Lindberg in Höhe von knapp CHF 2.0 Mio. auf EBITDA-Stufe im ersten Halbjahr 2026 enthalten. Nach der Verlagerung der medizinischen Aktivitäten des Lindbergs in die Privatklinik Bethanien in Zürich und in die Privatklinik Belair in Schaffhausen werden die Räumlichkeiten am 1. Oktober 2026 vom Kantonsspital Winterthur übernommen. Die Umstrukturierung wird sich daher erst 2027 in vollem Umfang auf das Ergebnis auswirken. Im Jahr 2026 verzeichnet Swiss Medical Network diesbezüglich nur begrenzt positive Effekte.

Ambulante und primärmedizinische Aktivitäten verbessern sich weiter

Die ambulanten und primärmedizinischen Aktivitäten setzten ihre positive Entwicklung fort. Der Nettoumsatz stieg um 7.0% auf CHF 54.9 Mio., während das EBITDAR um 77.0% auf CHF 6.5 Mio. zulegte. Die EBITDAR-Marge stieg auf 11.8%, verglichen mit 7.1% im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA erreichte mit CHF 0.1 Mio. die Gewinnschwelle, verglichen mit einem Verlust von CHF 2.7 Mio. im ersten Halbjahr 2025.

Die Erstkonsolidierung von Radiologia Ticino trug im Berichtszeitraum CHF 2.8 Mio. zum Nettoumsatz und CHF 1.0 Mio. zum EBITDAR bei. Ohne Berücksichtigung dieser Veränderung des Konsolidierungskreises wuchs der Nettoumsatz im ambulanten Bereich organisch um 1.5%, während das EBITDAR organisch um 48.6% stieg.

Fortsetzung der Strategie der integrierten Versorgung

Swiss Medical Network setzt seine Strategie der integrierten Gesundheitsversorgung fort. Diese führt Spitäler, ambulante und primärmedizinische Einrichtungen sowie Versicherungspartner in regionalen Gesundheitsnetzwerken zusammen und soll die Qualität und Koordination der Versorgung verbessern und gleichzeitig ein strukturell effizienteres Modell der Schweizer Gesundheitsversorgung schaffen.

Die starke Leistung im ersten Halbjahr, die kontinuierliche Verbesserung der ambulanten Aktivitäten und die bereits umgesetzten Massnahmen bilden eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung von Swiss Medical Network im zweiten Halbjahr 2026 und darüber hinaus.

AEVIS wird am 17. September 2026 seinen vollständigen Halbjahresbericht 2026 veröffentlichen. Darin befinden sich weitere Informationen zu Swiss Medical Network und den übrigen Beteiligungen von AEVIS.

Weitere Informationen:

Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Über Swiss Medical Network

Swiss Medical Network ist eine der beiden führenden privaten Klinik- und Spitalgruppen der Schweiz. Mit einem schweizweiten Netzwerk von 19 Kliniken und Spitälern, 80 ambulanten Zentren und 22 Augenkliniken, deckt die Gruppe ein umfassendes medizinisches Spektrum ab und bietet Patienten und Patientinnen Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung in 16 Kantonen. Swiss Medical Network ist ein Pionier der integrierten Versorgung. Mit dem VIVA-Gesundheitsplan und regionalen Versorgungsnetzen fördert die Gruppe eine koordinierte und patientenzentrierte Behandlung und setzt damit neue Standards in der Schweizer Gesundheitsversorgung. Die Swiss Medical Network Holding ist mehrheitlich im Besitz der AEVIS VICTORIA SA, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist.www.swissmedical.net.

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.