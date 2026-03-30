Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’669 0.8%  SPI 17’673 0.7%  Dow 45’394 0.5%  DAX 22’563 1.2%  Euro 0.9169 -0.3%  EStoxx50 5’542 0.7%  Gold 4’534 0.9%  Bitcoin 53’841 2.0%  Dollar 0.7999 0.1%  Öl 112.0 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
Goldman Sachs sieht Kursraketen: Diese Raffinerie-Aktien sind die Top-Picks des US-Bank
Idorsia-Aktie springt an: Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen erzielt
Rüstungsaktien in Wartestellung: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS ohne klare Impulse
UBS-Aktie fester: Ausschüttungen für drei vor Fusion stehende Immobilienfonds festgelegt
Suche...

AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.03.2026 18:28:53

AEVIS VICTORIA SA (AEVS) - Infracore SA - See-Spital stärkt finanzielle Basis durch langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit Infracore

AEVIS VICTORIA
13.46 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Sonstiges
AEVIS VICTORIA SA (AEVS) - Infracore SA - See-Spital stärkt finanzielle Basis durch langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit Infracore

30.03.2026 / 18:28 CET/CEST

Pressemitteilung

Horgen/Fribourg, 30. März 2026

See-Spital stärkt finanzielle Basis durch langfristige Infrastrukturpartnerschaft mit Infracore

Das See-Spital wird die Liegenschaft am Standort Horgen (Gebäude und Grundstück) an die Infracore SA veräussern und gleichzeitig im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags zurückmieten. Mit diesem Schritt sichert das See-Spital die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe und schafft gemeinsam mit einer auf Spitalimmobilien spezialisierten Immobiliengesellschaft die Grundlage für die nachhaltige Weiterentwicklung des Gesundheitscampus.

Die Transaktion steht in Zusammenhang mit einer anstehenden Refinanzierung: Am 3. Juli 2026 wird eine Anleihe des See-Spitals über 100 Millionen Franken zur Rückzahlung fällig, die vor acht Jahren zur Finanzierung des Neubaus aufgenommen wurde. Mit der Sale-and-Lease-Back-Lösung schafft das See-Spital eine solide Basis für deren Ablösung.

Mit der Infracore SA gewinnt das See-Spital eine erfahrene Partnerin mit ausgewiesener Expertise in der Entwicklung und Bewirtschaftung von Spitalimmobilien. Infracore verfügt über ein Portfolio von rund 47 Liegenschaften an 19 Standorten in der Schweiz, darunter die Privatklinik Bethanien in Zürich sowie das Spital Zofingen.

Der Spitalbetrieb am Standort Horgen ist damit nachhaltig sichergestellt. Der langfristige Mietvertrag gewährleistet, dass das See-Spital die bestehende Infrastruktur weiterhin uneingeschränkt nutzen kann.

Strategisch ermöglicht die Transaktion dem See-Spital die Freisetzung von gebundenem Kapital, das gezielt in die Weiterentwicklung des medizinischen Angebots, in medizintechnische Infrastruktur sowie in die Digitalisierung investiert werden kann. Gleichzeitig werden immobilienbezogene Aufgaben bei Infracore gebündelt, sodass sich das See-Spital konsequent auf seine medizinischen Kernkompetenzen fokussieren kann.

„Mit dieser Partnerschaft stärken wir unsere finanzielle Basis nachhaltig und schaffen gleichzeitig die notwendige Flexibilität, um gezielt in die Weiterentwicklung unseres medizinischen Angebots zu investieren“, sagt Lorenzo Marazzotta, Präsident des Stiftungsrates, „im Interesse der Patientinnen und Patienten, der Mitarbeitenden und der Region.“

Eric Frey, CEO von Infracore SA, betont: „Diese Partnerschaft passt ideal zu unserem Fokus auf langfristig stabile Gesundheitsinfrastrukturen und ist ein weiterer Meilenstein der Wachstumsstrategie von Infracore in der Schweiz. Gemeinsam mit dem See-Spital schaffen wir die Voraussetzungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Standorts.“

Weitere Informationen:
Medien- und IR-Kontakt Infracore c/o Dynamics Group, Zürich
Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

Leiterin Kommunikation und Marketing See-spital
Melanie Roche, kommunikation@see-spital.ch, +41 44 728 11 24

Über See-Spital
Die Stiftung See-Spital steht für moderne Medizin und exzellente Versorgung. Der Neubau überzeugt mit hochmodernen Behandlungszimmern, komfortablen Patientenzimmern, erstklassigen Operationssälen, einer leistungsfähigen Intensivstation sowie einem rund um die Uhr verfügbaren Notfallzentrum. Das umfassende medizinische Leistungsspektrum reicht vom interdisziplinären Notfall über die Institute für Radiologie und Anästhesiologie, Intensiv- und Rettungsmedizin bis hin zur Inneren Medizin und Chirurgie. Ergänzt wird dieses Angebot durch die Frauenklinik mit Geburtenabteilung, die spezialisierte Geriatrie, die Rehabilitation sowie ein breites Spektrum an Therapieangeboten. Unser Rettungsdienst gewährleistet mit rund 6.000 Einsätzen pro Jahr die präklinische Notfallversorgung für die etwa 130.000 Einwohner*innen der Region – schnell, professionell und zuverlässig. www.see-spital.ch

Über Infracore AG
Infracore AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Freiburg, die vorwiegend Spital- und Klinikgebäude hält, entwickelt und bewirtschaftet. Das Portfolio der Gesellschaft umfasst 47 Immobilien an 19 Standorten in der Schweiz mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 220’000m² und einem Wert von rund CHF 1.41 Mrd. Die Immobilien sind im Rahmen langfristiger Mietverträge an Spitalbetreiber vermietet, vorwiegend an Swiss Medical Network, das zweitgrösste private Spitalnetzwerk der Schweiz. Neben wiederkehrenden, stabilen Mieterträgen generiert Infracore zusätzliches Wachstum aus Optimierungs- und Erweiterungsbauten im Bestandsportfolio. Die Mehrheitsaktionäre von Infracore sind Medical Properties Trust, Inc. und AEVIS VICTORIA AG. www.infracore.ch


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2300742  30.03.2026 CET/CEST

Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten