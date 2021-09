Aevis Victoria beteiligt sich am Reinigungsunternehmen Batgroup

Dazu will sie schrittweise bis zu 27 Prozent der Batgroup SA übernehmen. Batgroup ist die Muttergesellschaft von Batmaid, einer Plattform für Hausreinigungen in der Schweiz.

Gemäss Mitteilung vom Donnerstag wird Aevis in den nächsten 15 Monaten in mehreren Tranchen bis zu 25 Millionen Franken in das Reinigungsunternehmen investieren. Hauptsächlich soll mit dem Geld die Expansion über die Schweiz hinaus bewerkstelligt werden. Die Kapitalerhöhung ermögliche es zudem, in mehrere europäische Städte zu expandieren und 2022 Aktivitäten in den USA zu beginnen, heisst es.

Die Batgroup-Gründer Andreas Schollin-Borg und Eric Laudet sowie die bisherigen Aktionäre behalten den Angaben zufolge ihre Anteile, werden sich aber nicht an der Finanzierungsrunde beteiligen. Gleichzeitig sollen künftig die Aevis-Gründer Antoine Hubert und Michel Reybier einen Sitz im Verwaltungsrat von Batgroup erhalten bzw. im Falle Reybiers den Verwaltungsrat beratend unterstützen.

Freiburg (awp)