AEVIS VICTORIA-Aktie stabil: Tochtergesellschaft verlängert syndizierten Kredit über 150 Millionen Franken

Die Vereinbarung mit einem Konsortium aus neun Schweizer Banken umfasse zudem eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr, wie AEVIS VICTORIA am Dienstag mitteilte. Die übrigen Konditionen bleiben unverändert.

Dank einer verbesserten Profitabilität und einer geringeren Nettoverschuldung profitiere die Klinikgruppe seit Ende September von einer um 1 Prozentpunkt gesenkten Kreditmarge, heisst es weiter. Diese sei an das Verhältnis von Nettoverschuldung zum operativen Gewinn EBITDA gekoppelt.

Swiss Medical Network befindet sich mehrheitlich im Besitz der an der SIX kotierten Beteiligungsgesellschaft AEVIS VICTORIA. Den Angaben zufolge hält AEVIS VICTORIA hält direkt und indirekt 76,3 Prozent an der Gesellschaft.

Die AEVIS VICTORIA-Aktie verharrt im Schweizer Handel zeitweise unverändert bei 14,35 Franken.

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Freiburg (awp)