AEVIS VICTORIA-Aktie kann Gewinne nicht halten: AEVIS VICTORIA hat fünf Immobilien in Zermatt gekauft

Es handle sich dabei um gut unterhaltene Wohn- und Geschäftshäuser rund um das bereits zur Unternehmensgruppe gehörende Luxushotel Mont Cervin Palace, teilte AEVIS VICTORIA am Dienstagabend mit.

Die Grundstücksfläche der erworbenen Liegenschaften beträgt gemäss Mitteilung 10'425 Quadratmeter, die an das Grundstück des Mont Cervin Palace angrenzen. Mit der Übernahme steige der Wert der Hotelimmobilien von AEVIS VICTORIA um etwas mehr als 50 Millionen Franken auf insgesamt 825,9 Millionen. Die Mieteinnahmen des gesamten Portfolios beziffert das Unternehmen nun auf jährlich 26,8 Millionen Franken.

Swiss Hotel Properties ist gemäss den Angaben der grösste Eigentümer von Hotelimmobilien in Zermatt. Nebst dem Mont Cervin Palace besitzt das Unternehmen auch die Hotels Petit Cervin, Schweizerhof und Monte Rosa.

An der SIX zeigen sich Papiere von AEVIS VICTORIA am Mittwoch zunächst höher, fallen dann aber zurück auf den Vortagesschlusskurs von 18,55 Franken.

tv/ys

Freiburg (awp)