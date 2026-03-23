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Optimierung 23.03.2026 08:09:36

AEVIS VICTORIA-Aktie: Hotel-Sparte wächst kräftig

AEVIS VICTORIA-Aktie: Hotel-Sparte wächst kräftig

Das Hotel-Geschäft von AEVIS VICTORIA ist im letzten Jahr gewachsen und ist nun auch gut ins Jahr 2026 gestartet.

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Der Umsatz der entsprechenden Sparte MRH Switzerland AG stieg 2025 um 3,7 Prozent auf 195,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Auslastung stieg laut den Angaben auf 56,7 von 54,1 Prozent, und der Umsatz pro verfügbarem Zimmer erhöhte sich auf 330 von 314 Franken.

Das operative Ergebnis vor Mieten und Abschreibungen (EBITAR) legte um 5,8 Prozent auf 46,0 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der EBITDA sei mit 13,3 Millionen stabil geblieben, was auf anhaltende Investitionen und eine Normalisierung der Kostenbasis im gesamten Portfolio zurückzuführen sei.

Mehrere Flaggschiff-Häuser trugen gemäss Communiqué zur positiven Entwicklung bei, insbesondere der Schweizerhof Zermatt, La Réserve Eden au Lac Zürich und das Bellevue Palace Bern. Sie alle hätten ein starkes Wachstum gezeigt und gleichzeitig ihre Rentabilität deutlich verbessert.

Die Massnahmen zur Optimierung von unterdurchschnittlich performenden Hotels seien derweil fortgesetzt worden. Einige wiesen nach wie vor Turnaround-Potenzial auf.

Die Sparte MRH Switzerland, die vollständig im Besitz von AEVIS VICTORIA ist, betreibt unter der Marke Michel Reybier Hospitality elf Hotels in der Schweiz und im Ausland. Sie befinden sich unter anderem in Zürich, Interlaken, Bern, Crans Montana, Zermatt, Davos, Flims und London. Sie verfügten über 1180 Zimmer, womit jährlich knapp 370'000 Übernachtungen generiert werden.

Die gesamte Aevis-Victoria-Gruppe wird die Jahreszahlen 2025 am 2. April veröffentlichen.

rw/cg

Freiburg (awp)

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Bildquelle: AEVIS VICTORIA