AEVIS VICTORIA-Aktie dreht ins Minus: Hotel-Sparte auf Wachstumskurs

Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum, insbesondere im September.

Die Erlöse aus Übernachtungen nahmen um 1,8 Prozent auf 95,7 Millionen Franken zu, wie die Gruppe am Freitag mitteilte. Der durchschnittliche Zimmerpreis stieg um 5,4 Prozent auf 607 Franken, der Ertrag pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 5,1 Prozent auf 348 Franken. Die Auslastung blieb mit 57,4 Prozent stabil.

Im September erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent auf 16,3 Millionen Franken. Der durchschnittliche Zimmerpreis legte um 17,9 Prozent auf 488 Franken zu, der RevPAR um 14,3 Prozent auf 295 Franken.

Zu den Wachstumstreibern gehörten von Januar bis September das Victoria-Jungfrau in Interlaken mit einem Umsatzplus von 3,5 Prozent, La Réserve Eden au Lac Zurich mit plus 4,4 Prozent und das Alpengold Hotel Davos mit plus 10,1 Prozent.

Die AEVIS-Aktie zeigt sich an der SIX nach anfänglichen Gewinnen zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 14,15 CHF.

ra/to

Freiburg (awp)