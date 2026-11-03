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03.11.2026 07:48:36
Aevis-Tochter verlängert syndizierten Kredit über 150 Millionen Franken
Freiburg (awp) - Die Aevis-Tochter Swiss Medical Network hat ihre syndizierte Kreditfazilität von 150 Millionen Franken um ein Jahr bis April 2028 verlängert. Die Vereinbarung mit einem Konsortium aus neun Schweizer Banken umfasse zudem eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr, wie Aevis Victoria am Dienstag mitteilte. Die übrigen Konditionen bleiben unverändert.
Dank einer verbesserten Profitabilität und einer geringeren Nettoverschuldung profitiere die Klinikgruppe seit Ende September von einer um 1 Prozentpunkt gesenkten Kreditmarge, heisst es weiter. Diese sei an das Verhältnis von Nettoverschuldung zum operativen Gewinn EBITDA gekoppelt.
Swiss Medical Network befindet sich mehrheitlich im Besitz der an der SIX kotierten Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria. Den Angaben zufolge hält Aevis Victoria hält direkt und indirekt 76,3 Prozent an der Gesellschaft.
an/to
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu AEVIS Holding S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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