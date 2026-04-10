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10.04.2026 08:00:36

Aevis-Tochter SMN plant Verlagerung des stationären Betriebs der Klinik Lindberg

AEVIS VICTORIA
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Genolier (awp) - Die private Klinik- und Spitalgruppe Swiss Medical Network (SMN) plant eine Neuausrichtung der Privatklinik Lindberg in Winterthur. Im Zuge einer strategischen Weiterentwicklung erwägt die Gesellschaft, den stationären Betrieb künftig an die Privatkliniken Belair in Schaffhausen und Bethanien in Zürich zu verlagern.

Diese Standorte bieten die notwendige medizinische Breite und Infrastruktur, um eine hochwertige Versorgung sicherzustellen und die Effizienz im regionalen Gesundheitssystem zu steigern, wie die Gruppe, die mehrheitlich im Besitz von Aevis Victoria ist, am Freitag mitteilte.

Für die Mitarbeitenden der Klinik Lindberg könnten sich dadurch Veränderungen ergeben. SMN hat laut der Mitteilung daher das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren eingeleitet. Die Belegschaft könne Vorschläge zur Vermeidung oder Milderung von Kündigungen einbringen. Über das weitere Vorgehen will SMN erst nach "sorgfältiger Prüfung aller Eingaben" entscheiden.

Das Kantonsspital Winterthur (KSW) habe derweil bereits Interesse bekundet, bestimmte Flächen am Standort Lindberg zu mieten, heisst es weiter. Möglich sei, dort künftig Akutgeriatrie und Palliative Care anzubieten.

SMN betont, dass alle Schritte im Interesse von Patienten, Mitarbeitenden und dem Gesundheitssystem erfolgen und die Versorgungsqualität gesichert werden soll.

awp-robot/ls/ra

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