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12.10.2026 18:18:36

Aevis-Tochter integriert Benu-Apotheken in Tessiner Versorgungsnetz

AEVIS VICTORIA
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Freiburg (awp) - Aevis Victoria bindet über die Tochter Swiss Medical Network die Benu-Apotheken von Phoenix Pharma Switzerland im Tessin in das integrierte Versorgungsnetz Rete Sant'Anna ein. Das teilte die Gesellschaft am Montag mit.

Versicherte des Viva-Modells im Tessin können sich damit laut den Angaben direkt an eine Benu-Apotheke wenden. Dort erhalten sie Erstberatung sowie Leistungen in Prävention, Impfung, Rauchstopp und bei der Überprüfung der korrekten Medikamentenanwendung, wie das Unternehmen weiter schrieb.

Der Hausarzt bleibt laut Aevis die zentrale Anlaufstelle im Behandlungspfad. Rete Sant'Anna ist seit Januar 2025 im Tessin aktiv und umfasst die Centromedico-Zentren, Haus- und Fachärzte sowie die Spitäler von Swiss Medical Network.

Mit der Zusammenarbeit will Aevis die Strategie der integrierten Versorgung ausbauen und den Zugang sowie die Abstimmung der Versorgung stärken, wie es hiess.

awp-robot/mk

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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 S95BFU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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