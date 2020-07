AEVIS: Swiss Medical Network rechnet nur mit begrenzten Corona-Auswirkungen - AEVIS-Aktie schwächer

Die AEVIS-Privatklinik-Tochter Swiss Medical Networkt (SMN) rechnet nur mit einem begrenzten Einfluss der Coronavirus-Pandemie auf das Geschäft.

Sowohl Umsatz als auch Rentabilität dürften in diesem Jahr nur leicht beeinträchtigt werden.

"Im April wurden unsere Aktivitäten auf 30 Prozent reduziert und wir hatten 50 Prozent unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit", sagte der Chef der Klinik-Gruppe Dino Cauzza am Dienstag an einem Medien-Roundtable. "Im Mai stieg unsere Aktivität auf 70 Prozent und im Juni waren wir wieder zu 90 Prozent ausgelastet."

In diesem Jahr dürfte der Umsatz des Swiss Medical Network nur "leicht zurückgehen". Die zusätzlichen Kosten durch die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie dürften begrenzt sein und die Rentabilität nicht übermässig belasten.

"Wir setzen unsere Investitionsstrategie fort, sind dabei jedoch etwas vorsichtiger. Einige Ausgaben verschieben wir auf das nächste Jahr, um unsere Liquidität so gut wie möglich einzusetzen", fügte Cauzza hinzu.

Im vergangenen Jahr stammten vom AEVIS VICTORIA-Umsatz von 933,2 Millionen Franken mehr als die Hälfte von SMN. Der Klinik-Betreiber steigerte den Umsatz um 7,7 Prozent auf 534,8 Millionen.

Im Schweizer Dienstagshandel notiert das Papier zwischenzeitlich mit Abschlägen von 2,73 Prozent bei 10,70 Franken.

Zürich (awp)