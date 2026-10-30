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30.10.2026 07:00:04

AEVIS - MRH Switzerland setzte sein Wachstum im dritten Quartal 2026 fort. Das Unternehmen profitierte von einem Anstieg der Durchschnittspreise und einer starken Auslastung in den Flaggschiff-Häusern

AEVIS VICTORIA
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AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
AEVIS - MRH Switzerland setzte sein Wachstum im dritten Quartal 2026 fort. Das Unternehmen profitierte von einem Anstieg der Durchschnittspreise und einer starken Auslastung in den Flaggschiff-Häusern

30.10.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Interlaken, 30. Oktober 2026

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – MRH Switzerland setzte sein Wachstum im dritten Quartal 2026 fort. Das Unternehmen profitierte von einem Anstieg der Durchschnittspreise und einer starken Auslastung in den Flaggschiff-Häusern.

MRH Switzerland AG, die Hotelsparte von AEVIS VICTORIA SA, wuchs in den ersten neun Monaten 2026 erneut. Der Umsatz erreichte CHF 159.5 Mio., was einem Anstieg von 1.3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das dritte Quartal bestätigte die solide Geschäftsentwicklung – mit einer besonders deutlichen Beschleunigung im September.

Per 30. September 2026 stiegen die Erlöse aus den Übernachtungen um 1.8% auf CHF 95.7 Mio. Der Durchschnittspreis pro Zimmer erhöhte sich um 5.4% auf CHF 607, während der Ertrag pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 5.1% auf CHF 348 zunahm. Die Zimmerauslastung blieb mit 57.4% stabil.

Diese Entwicklung untermauert die Fähigkeit von MRH Switzerland, das hochwertige Angebot erfolgreich zu positionieren und die Strategie des qualitativen Wachstums fortzusetzen. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Durchschnittspreise und des Ertrags pro verfügbarem Zimmer.

Besonders positive Dynamik im dritten Quartal
Im September war dieser Trend deutlich zu spüren: Der Umsatz belief sich auf CHF 16.3 Mio., was einer Steigerung von 9.2% gegenüber September 2025 entspricht. Der Durchschnittspreis pro Zimmer erreichte CHF 488 (+17.9%), während der RevPAR um 14.3% auf CHF 295 zunahm.

Mehrere Hotels des Portfolios trugen zu dieser Entwicklung bei. Das Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von CHF 43.9 Mio. (+3.5%); der Durchschnittspreis pro Zimmer stieg um 6.6%. La Réserve Eden au Lac Zurich verzeichnete ein Umsatzwachstum von 4.4%, während das AlpenGold Hotel Davos seinen Umsatz um 10.1% steigerte.

Ausblick
Nach einem umfangreichen Investitionszyklus in den Hotels setzt MRH Switzerland ihre Wertsteigerungsstrategie fort. Dabei stützt sich das Unternehmen auf die Qualität der Immobilien, deren Lage in erstklassigen Destinationen sowie die Expertise der Marke Michel Reybier Hospitality.

Weitere Informationen
Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich
Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, + 41 79 705 88 15

Über MRH Switzerland AG
MRH Switzerland AG ist eine Hotelkette, die unter der Marke Michel Reybier Hospitality elf Hotels in der Schweiz und im Ausland betreibt. Die Hotels befinden sich in erstklassigen Destinationen wie Zürich, Interlaken, Bern, Crans-Montana, Zermatt, Davos, Flims und London. MRH Switzerland AG bewirtschaftet ein Portfolio von 1’180 Zimmern, die jährlich 367’819 Übernachtungen generieren. Die Gruppe beschäftigt 1’153 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. MRH Switzerland AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA. www.michelreybierhospitality.com

Über Michel Reybier Hospitality
Seit mehr als 20 Jahren pflegt Michel Reybier eine einzigartige, sehr zeitgemässe Vision von Luxus und Gastfreundschaft. Jedes Haus der Michel Reybier Hospitality trägt die Werte, die ihm am Herzen liegen: Exzellenz, Authentizität und Einfachheit. In einem Hotel, einer Villa oder einer Privatwohnung, in den Bergen oder am Meer, auf dem Land, im Herzen der Weinberge oder in der Stadt... Der einzige Anspruch, aussergewöhnliche Orte, welche Emotionen auslösen. Der Anspruch, eine raffinierte Lebenskunst zu teilen, die vor allem dem Wohlbefinden und dem Vergnügen der Gäste gewidmet ist. Dieser ganzheitliche Ansatz beruht auf unvergesslichen Erlebnissen, bei denen Sport, Ernährung, Wellness und Leidenschaft eine Einheit bilden. Diese Idee wird durch das medizinische Fachwissen von Nescens unterstützt, dessen ultimatives Ziel es ist, besser, gesünder und so lange wie möglich zu leben. Das Versprechen, jedem Moment einen Sinn zu verleihen. www.michelreybierhospitality.com

Über AEVIS VICTORIA SA
AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen, aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einer auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Gesellschaft, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com


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2424870  30.10.2026 CET/CEST

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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