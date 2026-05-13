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Disziplinierte Strategie 13.05.2026 10:51:37

AEVIS-Aktie stärker: Hotel-Tochter MRH Switzerland mit leicht höherem Umsatz im Q1

AEVIS-Aktie stärker: Hotel-Tochter MRH Switzerland mit leicht höherem Umsatz im Q1

Die MRH Switzerland AG, die Hoteltochter von AEVIS VICTORIA, hat im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 67,8 Millionen Franken erzielt, ein Anstieg von 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

AEVIS VICTORIA
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Der operative Gewinn (EBITDAR) blieb mit 22,0 Millionen Franken stabil, was einer Marge von 32,4 Prozent des Nettoumsatzes entspricht, verglichen mit 32,7 Prozent im ersten Quartal 2025, wie AEVIS am Mittwoch mitteilte.

Der durchschnittliche Zimmerpreis stieg auf 766 Franken, gegenüber 738 Franken im Vorjahreszeitraum, während die Auslastungsrate leicht auf 51,9 von 53,3 Prozent zurückging. Diese Entwicklung widerspiegle eine disziplinierte Preisstrategie mit einem Fokus auf Umsatzqualität vor einem reinen Volumenwachstum. Die alpinen Destinationen, insbesondere in Davos und Zermatt, leisteten laut den Angaben weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Quartalsleistung.

Die AEVIS-Aktie steigt an der SIX zeitweise 1,14 Prozent auf 13,30 Franken.

awp-robot/rw/uh

Freiburg (awp)

Weitere Links:

AEVIS VICTORIA -Aktie schwächer: 2025 trotz Umsatzplus deutlich mehr Verlust

Bildquelle: AEVIS VICTORIA
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Short 13’963.79 13.74 SK8B9U
Short 14’477.90 8.92 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’210.90 13.05.2026 10:40:58
Long 12’611.46 19.88 SYTBRU
Long 12’308.97 13.67 SATBJU
Long 11’783.17 8.86 SQBBAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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