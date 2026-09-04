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AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105

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Transaktion 04.09.2026 14:00:00

AEVIS-Aktie stabil: Eine Million Aktien bei institutionellem Investor platziert

AEVIS-Aktie stabil: Eine Million Aktien bei institutionellem Investor platziert

AEVIS VICTORIA hat zwei Blöcke von je 500'000 Aktien bei einem langfristigen institutionellen Fonds platziert.

AEVIS VICTORIA
12.58 CHF 2.34%
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AEVIS VICTORIA hat zwei Blöcke von je 500'000 Aktien bei einem langfristigen institutionellen Fonds platziert. Die Transaktion umfasst insgesamt 1 Million Aktien, was rund 1,4 Prozent des Aktienkapitals entspricht.

Die Aktien wurden am 3. September 2026 börslich zu einem Preis von 12,40 Franken pro Aktie gehandelt, was einem Gesamterlös von 12,4 Millionen Franken entspricht, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Die platzierten Aktien stammen von einem ehemaligen sowie einem scheidenden nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglied der Beteiligungsgesellschaft, dessen Amtszeit an der nächsten Generalversammlung endet.

"Die Platzierungen setzen die von den Referenzaktionären eingeleitete Diversifizierung der Aktionärsbasis fort und gewährleisten einen geordneten Übergang dieser Beteiligungen an einen langfristig orientierten institutionellen Investor, ohne Druck auf den Markt auszuüben", schrieb Aevis Victoria weiter. Die Transaktion beinhaltet keine Ausgabe neuer Aktien und hat keinen verwässernden Effekt auf bestehende Aktionäre.

"Nach dem kürzlich erfolgten Einstieg eines Family Office in unseren Aktionärskreis bestätigt der Einstieg eines langfristig orientierten institutionellen Investors das Interesse der Investoren an Aevis", erklärte Konzernchef Fabrice Zumbrunnen.

Im SIX-Handel zeigt sich die AEVIS-Aktie zeitweise auf Vortagesniveau bei 12,85 CHF.

awp-robot/jb

Freiburg (awp)

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Bildquelle: AEVIS VICTORIA
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