AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Netzwerkerweiterung
|
12.10.2026 20:12:00
AEVIS-Aktie im Fokus: Swiss Medical Network bindet Benu-Apotheken ein
AEVIS VICTORIA erweitert über Swiss Medical Network das integrierte Versorgungsnetz Rete Sant'Anna im Tessin um Benu-Apotheken von Phoenix Pharma Switzerland.
Benu-Apotheken übernehmen zusätzliche Versorgungsaufgaben
Versicherte des Viva-Modells im Tessin können sich damit laut den Angaben direkt an eine Benu-Apotheke wenden. Dort erhalten sie Erstberatung sowie Leistungen in Prävention, Impfung, Rauchstopp und bei der Überprüfung der korrekten Medikamentenanwendung, wie das Unternehmen weiter schrieb.
Hausarzt bleibt zentrale Anlaufstelle
Der Hausarzt bleibt laut Aevis die zentrale Anlaufstelle im Behandlungspfad. Rete Sant'Anna ist seit Januar 2025 im Tessin aktiv und umfasst die Centromedico-Zentren, Haus- und Fachärzte sowie die Spitäler von Swiss Medical Network.
Mit der Zusammenarbeit will Aevis die Strategie der integrierten Versorgung ausbauen und den Zugang sowie die Abstimmung der Versorgung stärken, wie es hiess.
Freiburg (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: US-Börsen uneinheitlich -- SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. Am US-Aktienmarkt geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.