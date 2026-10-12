AEVIS-Aktie im Fokus: Swiss Medical Network bindet Benu-Apotheken ein

Benu-Apotheken übernehmen zusätzliche Versorgungsaufgaben

AEVIS VICTORIA bindet über die Tochter Swiss Medical Network die Benu-Apotheken von Phoenix Pharma Switzerland im Tessin in das integrierte Versorgungsnetz Rete Sant'Anna ein. Das teilte die Gesellschaft am Montag mit.

Versicherte des Viva-Modells im Tessin können sich damit laut den Angaben direkt an eine Benu-Apotheke wenden. Dort erhalten sie Erstberatung sowie Leistungen in Prävention, Impfung, Rauchstopp und bei der Überprüfung der korrekten Medikamentenanwendung, wie das Unternehmen weiter schrieb.

Hausarzt bleibt zentrale Anlaufstelle

Der Hausarzt bleibt laut Aevis die zentrale Anlaufstelle im Behandlungspfad. Rete Sant'Anna ist seit Januar 2025 im Tessin aktiv und umfasst die Centromedico-Zentren, Haus- und Fachärzte sowie die Spitäler von Swiss Medical Network.

Mit der Zusammenarbeit will Aevis die Strategie der integrierten Versorgung ausbauen und den Zugang sowie die Abstimmung der Versorgung stärken, wie es hiess.

Freiburg (awp)