AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
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25.08.2026 09:38:36
Aevis-Aktie fester: Platzierung stärkt den Free Float
Aevis hat ein Paket von 1 Million Aktien, entsprechend rund 1,2 Prozent des Aktienkapitals, bei einem Family Office der Familie Demole platziert.
Der Free Float der Aevis-Aktie steigt dadurch um rund 1,2 Prozent, wie Aevis am Dienstag bekanntgab.Die Papiere von Aevis notieren im Schweizer Handel zeitweise um 0,81 Prozent höher bei 12,50 Franken.
awp-robot/
Freiburg (awp)
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