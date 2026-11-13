AEVEX A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AEVEX A hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

AEVEX A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 121.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch