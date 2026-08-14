AEVEX A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AEVEX A hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 99.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 201.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 101.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch