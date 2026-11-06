Aeva Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aeva Technologies hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Aeva Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aeva Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 86.31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch