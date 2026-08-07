Aeva Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aeva Technologies hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.23 USD. Im Vorjahresquartal waren -3.490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aeva Technologies im vergangenen Quartal 6.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aeva Technologies 5.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch