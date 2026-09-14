Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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14.09.2026 14:30:36
Ätna rumort wieder - Flughafen auf Sizilien gesperrt
CATANIA (awp international) - Mit einer neuen riesigen Aschewolke sorgt Europas aktivster Vulkan Ätna abermals für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr von und nach Sizilien. Der Flughafen der 300.000-Einwohner-Stadt Catania wurde auf Anweisung der Behörden für Starts und Landungen vorübergehend gesperrt - zunächst bis Montagabend. Mehr als 50 Flüge fielen aus oder mussten auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Betroffen waren auch internationale Verbindungen.
Die Aschewolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) etwa vier Kilometer hoch in den Himmel. Der neue Ausbruch hatte am Sonntag begonnen. Für den Flugverkehr gilt nun wie bereits im vergangenen Monat Warnstufe rot, die höchste von vier Stufen. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoss von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gang ist. Wie lange das anhalten wird, weiss noch niemand.
Im August hatte es mehr als eine Woche gedauert, bis der Alarm wieder aufgehoben werden konnte. Damals fielen mitten in der Hauptreisezeit Hunderte Flüge aus. Betroffen waren mehr als 100.000 Urlauber, darunter auch viele aus Deutschland. Die Aschewolke wurde damals auch übers Mittelmeer getrieben, bis zur Insel Malta und sogar bis nach Libyen. Der mehr als 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmässig aus. Er wird ständig überwacht./cs/DP/men
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