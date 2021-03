Aetina fournit un service d'IA professionel matériel et logiciel enchaîné pour les solutions d'IA à la périphérie

Une coordination extraordinaire pour le développement de votre projet d'IA

TAIPEI, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- Aetina Corporation se consacre aux solutions d'IA avec l'ambition de fournir un service d'IA professionnel. Aujourd'hui, Aetina est fière de présenter sa gamme complète de produits matériels et logiciels destinés aux environnements d'intelligence artificielle à la périphérie. Comprenant SuperEdge, MegaEdge, DeviceEdge et un accélérateur d'intelligence artificielle (cartes GPU) pour la solution matérielle ; EdgeEye, EdgeStore et EdgeDeploy, un outil complet d'évaluation des applications d'IA pour la solution logicielle.

Nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle des objets. Selon les prévisions, la taille du marché de l'IA à la périphérie dépassera 1,12 billion d'euros d'ici à 2023, et jusqu'à 80 % des projets IdO d'entreprise comporteront une composante IA. Aetina est un fournisseur expérimenté de solutions d'IA à la périphérie. L'entreprise connaît bien les demandes du marché et vise à remplir le processus de socialisation de l'IA, à servir la charge de travail informatique de l'IA du fog computing à la périphérie pour les solutions d'IA à la périphérie.

Pour les solutions matérielles, Aetina a divisé les produits en fonction de leurs capacités de calcul. SuperEdge, comme plate-forme d'inférence IA NVIDIA NGC-Ready d'Aetina, la machine d'apprentissage IA, permet une formation d'apprentissage automatique plus rapide pour les développeurs et le soutien essentiel de la plate-forme de gestion des solutions à la périphérie. MegaEdge, la plate-forme d'inférence d'IA du facteur de forme IPC, avec des cartes GPU alternatives flexibles, pourrait permettre une gestion plus pratique des applications à la périphérie. DeviceEdge, la plate-forme de calcul à la périphérie basée sur NVIDIA Jetson, avec ses divers modules Jetson et ses carrier boards compacts, permet de rapprocher de la société des utilisations variées de l'IA.

Pour les solutions logicielles, en revanche, Aetina propose un service d'IA plus complet, plus réfléchi et plus avancé, Aetina Intelligent Management (AIM). Les projets d'IA se développent dans un environnement diversifié et compliqué, de la construction au lancement, de la gestion à la maintenance. AIM améliorera et connectera la technologie d'IA de l'environnement, du logiciel d'assistance, de l'outil d'analyse et des applications. Il y aura trois solutions logicielles dans la série AIM : EdgeEye pour la surveillance des appareils, EdgeStore pour l'évaluation initiale du projet d'IA et EdgeDeploy pour la gestion complète du projet.

« Nous nous rendons compte que lors du développement d'un projet d'IA, l'évaluation initiale et la maintenance de la solution demandent des efforts et du temps », a déclaré Richard Hung, vice-président du département de recherche et développement des produits chez Aetina. Par conséquent, la suite matérielle d'Aetina répond aux demandes de n'importe quel stade de capacité informatique et permet au système AIM d'enchaîner toutes les piles et tous les environnements du projet d'IA.

Pour en savoir plus, visitez le site web à l'adresse www.aetina.com, ou contactez-nous par e-mail à l'adresse suivante sales@aetina.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1454391/Pro_AI.jpg