Aether Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aether Industries hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.12 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aether Industries ein EPS von 4.07 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3.47 Milliarden INR gegenüber 2.75 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch