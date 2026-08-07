AES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AES hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.42 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch