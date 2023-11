Ärzte-Appell für Covid-19-Impfungen - Maskenpflicht in Kliniken

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts steigender Infektionszahlen appellieren Ärzte- und Klinikvertreter an Risikogruppen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. "Wir haben eine sehr geringe Nachfrage nach Impfungen", sagt Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der "Welt am Sonntag". "Angesichts des enormen öffentlichen Drucks in der Vergangenheit, sich gegen Corona impfen zu lassen, mag das vielleicht nicht verwundern. Viele Leute sind verständlicherweise des Impfens überdrüssig. Für Risikogruppen ist das aber problematisch", so Gassen.

Markus Beier, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, sagt: "Es ist immer wieder wichtig zu betonen: Für besonders gefährdete Gruppen ohne einen entsprechenden Impfschutz kann Corona nach wie vor eine schwere Erkrankung sein." Das Gleiche gelte für die Grippe. "In einer besonders heftigen Grippesaison sterben bekanntlich zig Tausende Menschen an dieser Erkrankung."

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft appelliert: "Wer unter die Stiko-Empfehlung fällt, sollte sich gegen Covid impfen lassen. Das ist der beste Schutz vor eigener schwerer Erkrankung und vor Überlastung der Krankenhäuser", so Vorstandsvorsitzender Gerald Gass. Aktuell sei die Situation in den Kliniken stabil.

Undessen verhängen im Zuge steigender Corona-Infektionszahlen immer mehr Kliniken eine Maskenpflicht. Für Hendrik Streeck, Direktor des Institutes für Virologie am Universitätsklinikum Bonn, gehen die Beschränkungen zu weit. Eine kurzzeitige Maskenpflicht für Risikobereiche, etwa die Krebsstation, könne zwar sinnvoll sein. "Es ist allerdings fraglich, ob pauschal für die gesamte Klinik eine Maskenpflicht verhängt werden sollte", sagte Streeck dem Blatt.

November 19, 2023