Aerowash Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aerowash Registered B lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.14 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5.8 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 15.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch