Aerovironment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aerovironment hat am 09.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aerovironment -1.440 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 480.5 Millionen USD gegenüber 454.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch