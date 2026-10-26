Aerosun A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aerosun A hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aerosun A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 527.0 Millionen CNY im Vergleich zu 434.1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch