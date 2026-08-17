Aerostar zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aerostar lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.30 RON gegenüber 0.170 RON je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 198.1 Millionen RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145.7 Millionen RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch