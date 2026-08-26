Aerospace Times Electronic Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aerospace Times Electronic Technology lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34.80 Prozent zurück. Hier wurden 2.69 Milliarden CNY gegenüber 4.12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch