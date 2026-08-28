Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aerospace Nanhu Electronic Information Technology A lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.010 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 345.6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 114.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 161.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch