Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna präsentierte am 08.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 0.230 EUR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 53.8 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch