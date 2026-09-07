Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.09.2026 13:26:58
Aeroflot kauft Lufthansa-Anteil an russischem Caterer Aeromar
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
04.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall (AWP)
|
04.09.26
|Harald Gloy führt künftig Lufthansa Technik - Aktie positiv (Dow Jones)
|
04.09.26
|München verliert Fluggäste - Nürnberg und Memmingen gewinnen (AWP)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Lufthansa-Aktie in Grün: Check-Inn-Schalter am Fernbahnhof geschlossen (AWP)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Frankfurter Flughafen: Lufthansa schliesst Check-in-Schalter am Fernbahnhof (Spiegel Online)
Analysen zu Lufthansa AG
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.