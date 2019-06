Aeroflot améliore ses prestations de classe affaires en offrant une cuisine primée, une plus grande sélection de vins et de nouvelles trousses de confort

MOSCOU, 30 juin 2019 /PRNewswire/ -- Aeroflot est heureuse d'annoncer un certain nombre d'améliorations apportées à ses prestations de classe affaires, qui font du vol avec la compagnie nationale russe une expérience encore plus confortable et plaisante.

Dans le courant du mois de juin, Aeroflot a lancé un nouveau menu en classe affaires, que l'on doit au célèbre chef français Kamel Benmamar, connu pour avoir été aux commandes de restaurants ayant des étoiles au Guide Michelin en France et au Royaume-Uni et qui est actuellement grand chef du célèbre restaurant moscovite Ryby Net. Kamel Benmamar a créé un menu délicieux à base de légumes frais, de sauces riches et des meilleures viandes et fruits de mer.

Aeroflot continue d'élargir sa carte des vins qui jouit d'une réputation grandissante pour sa remarquable qualité. La sélection de vins en classe affaires a récemment été nommée parmi les meilleures au monde par Global Traveler, le magazine américain qui s'adresse aux voyageurs sybarites.

Aeroflot a remporté le premier prix pour le meilleur vin blanc en classe affaires à l'échelle internationale dans le cadre du 15e concours annuel « Wines on the Wing » organisé par Global Traveler. Aeroflot a également reçu beaucoup d'éloges pour son champagne en classe affaires, qui s'est hissé à la deuxième place du classement général de sa catégorie.

La compagnie aérienne a par ailleurs été récompensée cette année par les prix « Cellars in the Sky » dans la catégorie Meilleur vin fortifié / vin pour le dessert en classe affaires pour son Porto Tawny Graham de dix ans d'âge.

Depuis le début de l'année, Aeroflot a modernisé les trousses de confort destinées aux passagers en classe affaires. La trousse comprend des cosmétiques de grande qualité de la marque L'Occitane - crème pour les mains, crème légère pour le visage et baume à lèvres ultra-riche au beurre de karité -, un masque de sommeil et des pantoufles, un stylo de marque Aeroflot et plusieurs articles de toilette. En avril, Aeroflot a remporté le prix du meilleur kit de confort de classe affaires en Europe à l'occasion des prix PAX International Awards annuels.

Reconnue de longue date par les voyageurs d'affaires comme l'une des meilleures compagnies aériennes au monde, Aeroflot ne cesse d'améliorer ses prestations en classe affaires, ce qui vaut à celle-ci un grand nombre d'éloges.

À propos d ' Aeroflot

Aeroflot est la compagnie aérienne porte-drapeau de Russie et est heureuse de faire partie de SkyTeam, alliance internationale de compagnies aériennes. Aeroflot dessert 159 destinations réparties dans 54 pays.

Comptant une solide flotte de 255 avions, Aeroflot est la plus jeune parmi toutes les autres compagnies aériennes dans le monde entier exploitant plus de 100 appareils. En 2018, Aeroflot a transporté 35,8 millions de passagers (55,7 millions de passagers si l'on tient compte des filiales d'Aeroflot Group).

Aeroflot détient le statut de compagnie aérienne quatre étoiles de Skytrax et a été nommée « Meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est » pour la huitième fois lors des prix Skytrax World Airline Awards de 2019. Aeroflot s'est également vu remettre une note de compagnie aérienne internationale cinq étoiles par l'association américaine des passagers APEX. Aeroflot est la marque de compagnie aérienne la plus forte au monde selon Brand Finance, un prestigieux cabinet de conseil en stratégie de marque.

Vous en saurez plus en cliquant sur http://www.aeroflot.com/ .

